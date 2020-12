Smrti novorozeněte s covidem nešlo zabránit. Bylo tam několik náhod najednou, říká primář

Ročně je u vás na oddělení asi šestnáct set porodů. Kolik covid pozitivních matek tu za deset měsíců pandemie rodilo?

Na jaře jich bylo jen pár. Hrozně jsme se toho báli, nachystali jsme se na to. Byly potřeba i stavební úpravy, protože jsme potřebovali oddělit čistou a špinavou zónu. Za pomoci hygieny se nám to podařilo, i když jsme dost improvizovali. Personál věděl, že se musí sám ochránit, a zároveň pomoci. Zafungovalo to neskutečně. Jsem na své lidi pyšný, jak jim to jde.

A v této druhé fázi?

Je toho už víc. Týdně rodíme dvě tři paní, které jsou covid pozitivní.

Minulý měsíc u vás rodila covid pozitivní žena, které se narodilo mrtvé miminko. Také bylo pozitivní. Podle reakcí to mezi lidmi vyvolalo dost strachu a různých teorií. Pojďme tedy mluvit o tom, nakolik koronavirus ohrožuje matku a plod.

Data se statisticky mění, ale říká se, že přenos z matky na dítě je zhruba ve třech procentech. A to byl tento případ. Jinak je to podobné jako u dětí na prvním stupni základních škol. U nich přenos nebývá vysoký. Takže z covidu u novorozenců zas tak velký strach nemám. Minulý měsíc u zmíněného případu šlo o několik náhod najednou, které se prostě stát mohou.

Věděli jste dopředu, že se miminko narodí mrtvé?

Paní byla přijata jako covid nemocná. Chodili jsme za ní a sledovali ji. Nařídili jsme léčbu, která byla k jejímu stavu adekvátní, to znamená, že jsme jí dávali léky na ředění krve. Potom špatně cítila pohyby. Udělali jsme kontrolu a zjistili jsme, že plod nežije.

Jaká tedy byla příčina úmrtí miminka?

Trombóza pupečníku.

A to tedy souvisí s covidem, nebo ne?

Souvisí. Při covidu