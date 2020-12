Navýšením kapacit očkování neurychlíme. Milionové zásilky dorazí nejdřív v dubnu, vysvětluje šéf vakcinologické společnosti

V Česku by se ještě letos mělo objevit prvních 9750 dávek vakcíny firmy Pfizer, polovina zamíří do Prahy, druhá do Brna. Jak v rozhovoru pro Deník N vysvětluje předseda České vakcinologické společnosti Roman Chlíbek, je to spíše symbolický začátek očkování. Významné dodávky dorazí až v následujících měsících, proto se neobává, že by český systém kapacitně nestíhal.