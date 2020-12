Od středy až do poloviny ledna se lidé mohou nechat zdarma otestovat na koronavirus. Řada míst ale ještě není připravená, mnozí lékaři teprve čekají na dodávku testovacích sad. Co dělat, když váš lékař testování nenabízí a nemocnice má plno? Deník N přináší přehledně odpovědi na všechny důležité otázky.

Přehledně: Začíná masivní testování. Kde sehnat volné termíny a na co se připravit?

Kdo se může testování zúčastnit a co je potřeba mít s sebou?

Testovat se mohou nechat zdarma všichni pojištěnci v České republice. Zájemci nepotřebují žádné doporučení, stačí platný průkaz pojištěnce, občanský průkaz nebo pas. Cizinci musí předložit potvrzení o trvalém pobytu a zdravotním pojištění v ČR.

Mohu se nechat testovat opakovaně?

Ano, zájemci mohou dorazit do testovacího centra až do poloviny ledna několikrát, nejvýše ale jednou za pět dní.

Jak testování probíhá? V čem se liší od klasických PCR testů?

Takzvané POC antigenní testy probíhají také odběrem vzorku z nosohltanu. Vzorek antigenních testů ale na rozdíl od PCR analyzují zdravotníci na místě. PCR odhaluje přítomnost virové RNA, je velmi přesný a schopný odhalit nakažení covidem-19 i několik dnů předtím, než je člověk infekční.

Antigenní testy zkoumají virové bílkoviny a odhalí nemocné na vrcholu infekce, kdy je v těle nejvyšší koncentrace těchto bílkovin. Výsledky jsou známé do 15 až 20 minut, u PCR testů se čeká až 48 hodin.

Co se bude dít, když mi antigenní test vyjde pozitivní?

V případě hraničního nebo pozitivního výsledku vás odešlou na PCR test, kterého se musíte povinně zúčastnit. Jestliže si necháte dělat antigenní testy v odběrových centrech v nemocnici, podstoupíte PCR test většinou na stejném pracovišti nebo v tamní ambulanci.

Jestliže vám bude antigenní testy dělat ambulantní lékař, pošle vás s žádankou do spolupracující laboratoře. Výsledek PCR testu je ale až do 48 hodin. Do té doby musíte být v izolaci, tedy chovat se stejně, jako byste měli pozitivní výsledek.

Mohu při pozitivním výsledku antigenního testu „uniknout hygieně“?