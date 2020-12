Zemřel John Le Carré, špičkový spisovatel, jemuž zločinu holdující otec předurčil literární dráhu

Špion, který přišel z chladu, Ruská sekce, Panamský krejčí – to je jen několik titulů z více než dvacítky románů, jimiž John Le Carré uhranul čtenáře (a diváky filmových adaptací) po celém světě.

Jeho poslední román Agent Running in the Field se věnuje intrikám ruských tajných služeb v současné Evropě (a čtenáře vedle jiných evropských měst zavede do Prahy). Vyšel v říjnu 2019 a bohužel zůstane skutečně jeho úplně posledním – John Le Carré 12. prosince podlehl zápalu plic.

John Le Carré se narodil jako David Cornwell v jihoanglickém městečku Poole a první romány prý psal do zápisníků po cestách vlakem, když z venkovského domova dojížděl do londýnského ústředí britské kontrarozvědky, pro niž pracoval (Le Carré v padesátých a šedesátých letech pracoval pro obě tajné služby, MI5 i MI6), teprve po fenomenálním úspěchu třetího románu Špion, který přišel z chladu tajnou službu opustil. Ohledně odchodu i dalších detailů jeho působení v britských tajných službách panují dodnes nejasnosti a dohady (byť světlo do záležitosti vnesla autorova biografie, již v roce 2015 vydal Adam Sisman), neboť Le Carré z důvodu loajality k někdejšímu zaměstnavateli o své práci nemluvil. Na druhou stranu o jeho působení v tajných službách se vědělo: věděla o něm KGB i německá tajná služba a vědělo se o něm i v nakladatelském průmyslu, přičemž tato vágní informace údajně přispěla k atraktivitě jeho nejúspěšnějšího románu.

O svém působení ve zpravodajských službách nemluvil, zato byl Le Carré sdílný ohledně svého dětství a dospívání, které jej formovalo jako spisovatele a které inspirovalo některé z leitmotivů jeho psaní, předně vztah otce a syna a atmosféru podezírání mezi blízkými osobami. Poutavě o tom píše v memoárově laděné knize Holubí tunel, která v českém překladu vyšla loni.

Není to autobiografie, na to je příliš selektivní, nicméně možná právě v tom je její kouzlo: v knize spisovatel předkládá čtenáři různé historky ze svého života a právě ty z dětství patří k nejzajímavějším. Matka se z jeho života poměrně záhy vytratila, snad proto, že už dál nemohla vydržet život se spisovatelovým otcem, který byl černou ovcí rodiny. Rodinu opustila, když bylo Le Carrému šest. Chlapci nejprve říkali, že matka zemřela, vyhledat se mu ji podařilo teprve po letech, nicméně setkání nedopadlo úplně šťastně – Le Carré o tom vypráví právě ve zmíněném Holubím tunelu.

Mnohem silněji na něj zapůsobil otec: šarmér, ale též neobyčejně zdatný podvodník, který