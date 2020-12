Zavřou restaurace i bazény, obchody zůstanou otevřené. „PES nebyl vytvořen dobře,“ řekl Blatný

Vláda v pondělí rozhodla od pátku 18. prosince zvýšit koronavirovou pohotovost ze třetího na čtvrtý stupeň, druhý nejvyšší. Obchody a služby však zůstanou otevřené, restaurace, hotely či bazény naopak budou muset zavřít. „Je v zájmu všech, aby se nechali očkovat, pokud jim to jejich lékař doporučí. Je to zásadní ochrana jejich života,“ vyzval premiér Andrej Babiš (ANO).

Předseda vlády zahájil tiskovou konferenci zmínkou, že si přál, aby uvolnění protivirových opatření ze 3. prosince vydrželo až do Vánoc. Zalitoval, že se to nepodařilo. „Umím si představit to velké zklamání