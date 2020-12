Notes: Češi se konečně sjednotili. Kvůli kávě, proti vládě

Vládní opatření, která nedávají smysl, přicházejí příliš pozdě nebo vznikla omylem, mají jeden vedlejší účinek: spojila společnost. Může za to paradoxně malý šálek kávy. Do kelímku a s sebou, píše Jana Ciglerová v dnešním Notesu.

Početně jsme ve čtvrtém stupni už skoro týden, až dneska ale vláda oficiálně Česko do druhého nejpřísnějšího stupně přesunula. Co přesně z toho vyplývá, mapovali kolegové Tvrdoň, Wirnitzer a kolegyně Mazancová z domácího oddělení většinu dne. Takže: obchody a služby se uzavírat nebudou, školáci dochodí do konce týdne, ale vrací se noční zákaz vycházení a omezení shromažďování.

A podle vzoru chytré horákyně vládní činitelé sice opět povolili prodej nápojů do kelímků, ale nikoliv alkoholického rázu. Uleví se kavárníkům a restauratérům a my ostatní budeme muset svařák na procházce buď oželet, nebo si ho uvařit doma. Restauratérům a hoteliérům se uleví i proto, že jim vláda vyhradila miliardy na kompenzace, jak podotýká Michal Tomeš.

Jednou z těch, kdo rozhodnutí vlády vítá, je majitelka kavárny v Mladé Boleslavi Zuzana Hradcová.

Po první vlně ji zachránili stálí zákazníci, kteří chodili i třikrát denně, aby oblíbenou kavárnu podpořili. Teď je ale neustálými změnami vlády už vyčerpaná. „Můžeme a chceme fungovat, opatření respektujeme na sto dvacet procent, ale začíná být výhodnější mít zavřeno než otevřeno se všemi těmi omezeními,“ popisuje v článku Vymýšlím kvůli vládě takové absurdity, jako je online prodej kávy do auta, který je součástí série Život za covidu.

Její příběh dnes přináší i podcast Studia N, a tak si atmosféru v kavárně a strasti kavárnice můžete i poslechnout.

Vládě se tak podařila unikátní věc: sjednotit celý stát. Bohužel proti sobě, všímá si v komentáři Jana Ustohalová.

Vláda také zvýší nemocenskou kvůli covidu. Chce tím motivovat lidi k testování. Nyní funguje 168 antigenních odběrových míst, testovat budou v nutných případech také někteří praktičtí lékaři, ambulantní specialisté či stomatologové.

Britové očkují od minulého týdne, Američané ode dneška, ale my Češi si ještě nejméně dva týdny počkáme. Evropská léková agentura (EMA) sice podle předpokladů schválí vakcínu proti koronaviru před Vánoci, ale do Prahy a Brna vakcíny dorazí až 28. prosince. Budou však v množství spíš symbolickém, řekl ministr Blatný.

Zhruba milionu Čechů to ale bude jedno, upozorňuje šéf výzkumné agentury STEM Martin Buchtík v článku Jana Tvrdoně. Přibližně tolik jich totiž nehodlá očkování podstoupit, zatímco dvě pětiny jsou připraveny nechat si anticovidovou vakcínu píchnout. „Počet lidí, kteří s očkováním souhlasí, se bude s informační kampaní zvyšovat. Tři dny předtím, než se začaly nosit roušky, lidé s rouškou vypadali jako blázni. Je prostě potřeba nastavit, že je to normální chování,“ říká sociolog Buchtík.

Američané v pátek zaznamenali vůbec nejhorší čísla od začátku pandemie, kvůli covidu mají nejvíc nakažených, hospitalizovaných i mrtvých. Zemřelo zde víc lidí než na bojišti jakékoliv války, jak si všiml Jan Wirnitzer. Dnešní očkování, které začalo ve státu New York, tak přichází v nejkritičtější moment. Kromě toho se dnes stala ještě jedna zlomová věc: 538 volitelů formálně volí nového amerického prezidenta. Nastal jeden z vůbec posledních procesních kroků, který podle očekávání posune demokrata Joea Bidena ještě kousek k Bílému domu, do něhož 20. ledna 2021 vstoupí.

„Vím, kdo mě chtěl zabít. Vím, kde žijí.“ Tak reagoval ruský opoziční lídr Alexej Navalnyj na výsledky investigace novinářů ze skupiny Bellingcat a Insider. Ti odhalili identitu agentů ruské státní služby FSB, kteří se ho letos v srpnu pokusili otrávit novičokem.

Co vás zítra čeká v tištěném vydání:

– Zavřít v osm, nebo točit dál? Protesty rozdělují hospodské na dva tábory

– Poslanec ANO Pavel Juříček tvoří spolek podnikatelů

– Firma nabízí za peníze rychlejší péči v Nemocnici Na Homolce

– Zájemců o vakcínu s kampaní přibude, říká sociolog Buchtík

– Zdarma sytil tisíce dětí ve Venezuele, Maduro na něj vydal zatykač

– Šéf ČIŽP: Deza nám o incidentu neřekla, byli jsme na ni naštvaní

– Jak pandemie proměnila seznamování a proč se lidé vrací k expartnerům

– Komentář: Vláda spojila společnost. Naštvaní jsou všichni bez rozdílu

– Když Burian maloval, ale nevycházel

– Jak to doopravdy vypadá u Ježíška v pražských Malešicích

Zpráva na konec

Jasněji už je i v otázce, kdo povede Národní knihovnu. Protože se do finále vedle šéfa odboru správy fondů Tomáše Foltýna dostala i ředitelka knihovny Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Klára Rösslerová, Národní knihovna má šanci, že ji jako jednu z mála českých institucí povede žena. Ministr kultury Lubomír Zaorálek rozhodne do konce ledna, Eliška Černá přináší profily a koncepce obou.

Tak dobrou noc s Deníkem N!