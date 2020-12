Proti Putinovi se spojím s kýmkoliv, říká Oleh Sencov, jeden z nejslavnějších hladovkářů na světě

Usměje se jen jednou za celou dobu našeho rozhovoru. Zato mnohokrát odpoví velmi stručně. Oleh Sencov nemá rád rozhovory online. Vlastně myslím, že nemá rád rozhovory vůbec. Je to svérázný, poněkud nepřístupný muž. Jiný by ostatně ani nevydržel 145 dní hladovět, skoro zemřít a pak se znovu postavit na nohy. A nakonec zvítězit v jedné bitvě, aby mohl pokračovat ve své válce s ruským prezidentem Putinem.

„Říct, že srdce zlobí, by bylo málo: teď ho sužují pravidelné řezavé bolesti. To není dobré. Uvědomuji si, že jeho funkce se hodně proměnila,“ napsal Oleh Sencov po 143 dnech hladovění v ruské věznici. O dva dny později hladovku ukončil, aniž dosáhl toho, co požadoval. A napíše: „V duši mám hnus a ústy se šíří odporná pachuť prohry. Takhle neslavně končí má kronika jedné hladovky.“ (Z knihy Kronika jedné hladovky, která vyšla v Edici N.)

Během svého pětiletého věznění v ruské trestanecké kolonii v letech 2014–2019 Ukrajinec ruského původu Oleh Sencov zrazoval všechny své blízké od návštěv. Zdálo se mu, že by taková setkání vyvolala zbytečné emoce. Viděl, jak někteří spoluvězni po odjezdu svých žen, dětí a matek upadali do těžké deprese. Nechtěl, aby to potkalo i jeho.

„Já jsem pět let neseděl jen tak. Nečekal jsem, až mne někdo osvobodí. Bojoval jsem a dělal všechno, co jsem dělat mohl. Otevřeně jsem mluvil o zločinech putinovského režimu, o mučení, a to i před soudem. Za mne lidé bojovali, protože já sám jsem bojoval. Cenu má podporovat jen ty, kteří sami bojují.“

Chcete říct, že všichni Ukrajinci, kteří jsou nyní vězněni v Rusku, mají jít ve vašich šlépějích?

Hladovka, to byl můj poslední zoufalý krok v boji za všechny ostatní. (Sencov, odsouzený k 20 letům za „terorismus“, požadoval nikoliv vlastní propuštění na svobodu, ale