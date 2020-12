Minář sbírá podpisy po stovkách, potřebné statisíce jsou v nedohlednu. „Jsme úplně v klidu,“ říká Ondráčka

Když Minář v neděli oznámil, že pro své hnutí získal podpisy od pěti lidí, se kterými se nikdo dříve o politice nebavil, mohlo to působit povzbudivě. Právě na podobné voliče totiž chce bývalý šéf Milionu chvilek pro demokracii s kolegy iniciativu podle svých slov cílit.

Při pohledu na celkový počet sesbíraných podpisů ale situace vypadá chmurněji. Lidé PRO hodlají získat pět set tisíc podpisů, zatím z nich ale sesbírali pouhý zlomek. V úterý v poledne na webu politické iniciativy svítil údaj sedmnáct a půl tisíce podpisů (nasbíraných od 3. ledna).

Navíc denní přírůstky podpisů přinejlepším stagnují. V posledních dnech jich každých 24 hodin přibývá zhruba pětistovka.

Podle Mináře se ale neděje nic, s čím by hnutí nepočítalo. „Klíčové je, že se růst podpisů nezastavil a denně jich přibývá nějakých 500. Do konce roku bychom rádi byli na 25 tisících. To je solidní základ, protože jistá část našich signatářů sbírá podpisy dál a stávají se z nich dobrovolníci. Ti nám stále přibývají a brzy jich bude více než 500,“ říká Minář.

Podobně situaci vidí i David Ondráčka, bývalý dlouholetý šéf české pobočky Transparency International, který se projektu od počátku účastní.

„Jsme úplně v klidu, je to úplný začátek. Zatím jsme jenom provedli úvodní výkop. Vše teď děláme s Mikulášem v tandemu a od ledna