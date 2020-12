Ceny testů na koronavirus se liší i o více než tisíc korun. „Je tam poměrně vysoká marže,“ říká Prymula

V uplynulých dnech v Česku znovu začal růst počet provedených PCR testů na koronavirus. Děje se tak po prudkém propadu na konci listopadu, kdy se začalo hovořit o uvolňování opatření. Ceny testů se ale napříč jednotlivými odběorvými místy zásadně liší, i když se je ministerstvo zdravotnictví snažilo regulovat.

Pro zájemce o test to ale také znamená, že by se měli přesně informovat o tom, co vše je součástí provedení testu. V některých případech totiž cena značně převyšuje zastropovaný limit ministerstva zdravotnictví, a to přesto, že již v říjnu na praktiky upozorňoval tehdejší ministr zdravotnictví Roman Prymula.