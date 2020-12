Šachová rozhodčí: Z Dámského gambitu jsme nadšení, i když chování hráčů je trochu úsměvné. Ani děti se nehecují

Část rozhovoru se věnuje seriálu Dámský gambit (Queen’s Gambit). Ty, kteří seriál ještě neviděli, upozorňujeme, že rozhovor prozrazuje důležité části děje.

Seriál Dámský gambit vyvolal vlnu zájmu o šachy. Na eBay stouply prodeje šachovnic, ve vyhledáváních přes Google se šach dostal nejvýš za devět let. Je to taková senzace i mezi šachisty?

Všichni jsou z toho velice nadšení. Je to pro nás velice příznivé – srovnávají ho s osobnostmi, které vždy přivedou k šachu větší počet lidí. Třeba kolem norského mistra světa Magnuse Carlsena se zvedla vlnu zájmu a tohle má podobný efekt. Jsme za to rádi.

Líbil se seriál vám osobně?

Ano, jsem velký fanoušek seriálů a je hezké vidět něco s takovou tematikou. Líbí se mi, jak je tam vykreslená atmosféra na turnajích a že dává nahlédnout do šachového světa trochu víc. A je vidět, že to může být atraktivní.

Je něco, u čeho jste si při sledování řekla – jo, tohle přesně sedí?

To, jak je to celé postavené. Jak stoupá do vyšších soutěží i to, co během toho prožívá. Z historie víme, že i někteří velmi silní šachisté pocházeli z rozvrácených rodin a v šachu si našli vnitřní svět, který jim dal větší smysl. Máme také zmínky o tom, že měli problémy s alkoholem a podobnými věcmi.

Moc pěkně je tam také vykreslena síla sovětské šachové školy a to, jak moc napřed byli před zbytkem světa. Důležitý detail je také, že se hlavní postava naučí rusky, aby se mohla zlepšit, protože knih v jiných jazycích tehdy nebylo tolik.

Šachoví nadšenci tam mohou vidět paralely mezi ní a Bobbym Fischerem, který se objevil právě v té době, bojoval proti sovětské škole a taky se sám naučil rusky, aby měl šanci je porazit. To, jak ukazují, že si Rusové vzájemně pomáhají, byla určitě pravda i tehdy.

Ze zvědavosti – nebyla situace, kdy si Rusové a později i Američané u přerušeného turnaje navzájem radili, jak postupovat dál, podváděním?