Vládě se konečně podařilo spojit společnost. Naštvaní jsou všichni bez rozdílu

Po uplynulých několika dnech, kdy mohly slabší povahy uvěřit, že žijeme v jakési zvrácené verzi Truman show, se znovu potvrdilo, že co vláda umí nejlíp a co občanům nabízí, je chaos a represe. Po devíti měsících epidemie covidu-19 a mnoha slepých uličkách, kdy kabinet a úřady pouze doháněly epidemii, to vypadá, že teď už na nějaké řízení státu rezignovaly úplně. Je to už opravdu únavné. Zatímco dřív si z toho lidé dělali legraci, teď už odmítají další nesmyslná nařízení dodržovat.

Místo jednoduchých, jasných a srozumitelných pravidel pro co největší skupiny lidí, která by vydržela aspoň týden, se vláda věnuje mikromanagementu a řeší okrajové věci, u nichž není možné ani zjistit, jakou mají oporu v datech a jaký má jejich povolení či zákaz vliv na reprodukční číslo, které zase začalo stoupat. Vláda totiž svoje opatření nijak nezdůvodňuje.

A pokud už se taková pravidla pokusila zavést, jako třeba epidemiologický semafor v létě nebo PES (Protiepidemický systém), nejpozději do pár týdnů je sama začala ohýbat. Vzkazuje tak lidem, že na žádných pravidlech nezáleží, a ti reagují logicky jejich nedodržováním. Pokaždé je totiž vláda ujišťovala, že teď už jsou to ta správná a jasná pravidla, která jedině pomohou v boji s covidem-19.

Postup vlády, která za nedodržování nesmyslných opatření nabízí lidem jen represi, se ale dal čekat v kontextu toho, jak se chovala nejen ona, ale i vlády předchozí. Represe jim totiž u většinové společnosti procházely, pokud je používaly na