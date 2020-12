Na vině není Netflix, nýbrž lenost diváků, tvrdí členové Evropské filmové akademie a udělují ceny filmům o válkách a vězeních

Ať už Agnieszka Hollandová nominaci na cenu za režii snímku Šarlatán promění, či nikoliv, letošní ročník cen Evropské filmové akademie s ní bude spojený tak jako tak. Druhý večer pětidenního ceremoniálu totiž EFA nečekaně oznámila, že polská režisérka a absolventka FAMU byla zvolena prezidentkou akademie. V čela EFA tak vystřídala německého filmaře Wima Wenderse, který byl jejím prezidentem téměř čtvrt století. Loni Hollandová skončila v pozici dlouholeté předsedkyně představenstva akademie.

Režisérka také dostala velký prostor v panelové diskusi, která probíhala pod názvem From Survival to Revival: Building the Post-Covid Culture (Přežít a oživit: Budování post-covidové kultury) hned na úvod udílení 8. prosince. Hollandová vyjádřila vděčnost České filmové a televizní akademii, že na Oscary za Česko vyslala právě Šarlatána, i když ona sama není Češka, ale dále si servítky nebrala. „Nezávislý film a artové festivaly opustily na přelomu století publikum, rezignovaly na způsob vyprávění přístupný nejširším vrstvám,“ řekla. „Vzniklo vakuum, které