Cinknuté zápasy, nominace do reprezentace nebo výpadek signálu kamer. Berbrovi lidé podle policie dokázali cokoli

Příští týden to budou dva měsíce od policejního zátahu na místopředsedu Fotbalové asociace ČR Romana Berbra a jeho organizovanou skupinu, která podle policie dlouhodobě ovlivňovala výsledky v nižších fotbalových soutěžích.

Berbr měl ze své pozice vybírat loajální rozhodčí na jednotlivé zápasy, kteří potom údajně ovlivňovali utkání. Jak jako první informoval web eFotbal.cz, vliv bývalého místopředsedy Fotbalové asociace sahal až do nejvyšších pater českého fotbalu.

Z policejních dokumentů, do kterých měli redaktoři Deníku N možnost nahlédnout, mimo jiné vyplývá, že na Berbrův pokyn proběhla dokonce i nominace fotbalisty do mládežnické reprezentace do devatenácti let. Konkrétně šlo o