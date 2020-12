Inspektoři se o havárii v Deze dozvěděli z médií. Chemičku čeká správní řízení

Společnost Deza z koncernu Agrofert neoznámila České inspekci životního prostředí (ČIŽP) mimořádnou událost, k níž došlo souběžně s otravou řeky Bečvy. A to přesto, že se inspektoři v Deze výslovně o jakékoliv mimořádné události zajímali. Deníku N to řekl ředitel ČIŽP Erik Geuss, podle nějž jde o jednoznačný delikt, který bude inspekce řešit ve správním řízení. Mluvčí Agrofertu pochybení odmítl.

V den, kdy se do Bečvy vylil kyanid, se v chemičce Deza odehrála mimořádná provozní událost. Upozornil na ni Deník Referendum. Právě z jeho článku se o úniku toxické směsi do dešťové kanalizace podle ředitele Erika Geusse dozvěděla i Česká inspekce životního prostředí.

„My jsme to nevěděli. Čestné slovo – a já jsem chodil do Skauta – že jsme to nevěděli. Byli jsme naštvaní