Když se na pandemii koronaviru podíváme optikou peněz a příležitostí, jak je vydělat, dá se zjednodušeně říci: jarní vlna covidu-19 se točila kolem roušek, respirátorů a dalších ochranných pomůcek. Podzimní vlna probíhá ve znamení vakcín a testů. V Česku vzplál boj hlavně o to, zda máme zůstat u PCR testů, nebo se masivně vrhnout na antigenní testování.

Stačí síť s velkými oky na výlov rybníku? O co jde v českém boji o testy

Počínaje 18. prosincem dostane každý občan příležitost nechat se otestovat, zda v sobě má virus SARS-CoV-2, který způsobuje nemoc covid-19. Plošné testování antigenními testy proběhne ve stávající síti odběrových míst, a navíc u některých praktických lékařů a ambulantních specialistů. Zájemci budou mít test zadarmo, zaplatí jej zdravotní pojišťovny. Akce by snad měla trvat až do 15. ledna, do tohoto dne má totiž platnost mimořádné opatření ministra zdravotnictví Jana Blatného, které ji zavádí.

Plošnému bezplatnému testování kohokoli, kdo bude mít zájem, předcházely začátkem prosince dobrovolné testy pro učitele. Už v listopadu pak začalo povinné a každých pět dní opakované antigenní testování klientů a pracovníků domovů pro seniory a dalších sociálních zařízení (v Česku je jich více než patnáct set).

Pro půdorys boje, jenž vzplál na testovacím poli, je klíčové slovo