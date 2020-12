Restaurací a kulturních organizací je moc, nejsou lidé do fabrik, zlobí se poslanec ANO Juříček a vytváří nový podnikatelský svaz

Poslanec za hnutí ANO a majitel společnosti Brano Pavel Juříček se rozhodl založit nové sdružení podnikatelů. Organizace má na pravidelné bázi komunikovat s vládou, ta přitom podle Juříčka vznik spolku sama iniciovala, a to konkrétně ministryně financí Alena Schillerová. Byznysmen si od sdružení slibuje například to, že bude na trhu dostatek lidí, kteří budou moci pracovat v českém průmyslu. Tvrdí, že za poslední týden se připojilo asi třicet podnikatelů, třeba šéfové Kiwi.com, Linetu či Kofoly.

Jaká byla motivace pro vznik dalšího podnikatelského sdružení?

Myslím si, že tu vůbec nikdo nezastupuje zájmy českých podnikatelů, kteří jsou dennodenně se svými zaměstnanci a svoje fabriky vypiplali za posledních třicet let. Prakticky nemáme s kým dělat, a tady se stále rozdává pomoc na všechny strany. Tlaky jdou ze směru některých politických stran, kterým se ustupuje.

Víme, že restaurací a kulturních organizací je takové množství, že nezbývá na to, aby lidé dělali přidanou hodnotu. My nemáme s kým pracovat a je to napříč ekonomikou, nejen v samotných fabrikách. Jsme bez lidí a liberalizace trhu se neděje a stále více se utahuje. Je tu 490 tisíc úředníků a rozhodně nevidíme, že by byli nějak smířliví.

Jakou roli v tom hraje angažování premiéra a ministryně financí?

Musím říct, že pan Babiš toto docela rád přivítal. Měli jsme s ním, ministryní Schillerovou, ministrem Havlíčkem a ministryní Maláčovou již dokonce konferenci. A jediný, kdo nás podporoval, byla paní Schillerová a pan Babiš, který později začal vnímat to, že něco není v pořádku. Všichni ostatní nechtějí nic moc měnit, ale chtějí rozdávat peníze zaměstnancům v karanténě. My, kteří děláme hodnoty, potřebujeme lidi, abychom mohli pracovat. Pro stát to pak znamená příjem z daní.

V čem je tedy problém, když s vámi souhlasí i premiér? Na co je nový spolek potřeba?

I pan premiér totiž hovořil v tom duchu,