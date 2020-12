Notes: „Kdyby nás radši nechali zavřené, vždyť jsme snad všichni viděli, že čísla nejsou dobrá“

Česko se nejspíš brzy formálně vrátí do 4. stupně psí stupnice, což by kromě jiného znamenalo opětovné zavření hospod. Dnešní Notes proto otevíráme citátem hospodského, protože lépe vystihnout současné pocity snad ani nelze. „To je k zbláznění. Kdyby nás radši nechali zavřené, bylo by to daleko lepší. Vždyť jsme snad všichni viděli, že čísla nejsou dobrá.“ O pátečním dění na stránkách Deníku N píše Lenka Vrtišková Nejezchlebová.

„Oznámili, že nás otevřou, a co jako majitel hospody uděláte? Jdete nakoupit jídlo, objednáte sudy a další pití. Takhle budeme mít ještě větší ztráty, než jsme měli předtím,“ říká v článku Lukáše Prchala a Honzy Tvrdoně provozovatel jedné pražské pivnice a vystihuje tak „kočkopsovost“ protiepidemických opatření, jejich tu opožděné a zpomalené, tu překotné, předčasné či chaotické zavádění a rušení.

Plán vrátit Česko i formálně (ve skutečnosti tam podle čísel už několik dní je) do čtvrtého stupně PES oznámil na dlouhé, vyčerpávající tiskové konferenci ministr zdravotnictví Jan Blatný, včetně několika dalších změn, úprav a novinek. Hanka Mazancová a Jan Tvrdoň mu bedlivě naslouchali a nejdůležitější plánované změny pochopili (sic!) a shrnuli do jednoho textu. Aktéři tiskové konference mimo jiné také odhalili tolik očekávanou národní strategii pro očkování proti nemoci covid-19. Prvními třemi body jsou: koordinace, standardizace a prioritizace. Myslím si, že můžeme být klidní, je to pod kontrolou.

Studio N

Jana Ciglerová si v podcastu Studio N povídala s reportérem Prokopem Vodrážkou a fotografem Gabrielem Kuchtou, kteří se vydali zjistit, jak vypadá situace v krematoriích, když v Česku už v souvislosti s covidem-19 podle oficiální evidence zemřelo téměř devět tisíc lidí. „Tohle jsme tu nikdy nezažili,“ slyšeli od jejich pracovníků. Zatímco dosud spalovali dvakrát týdně, teď jedou na třísměnný provoz a spalují nonstop.

A zatímco Česko čeká na první dodávky bezpečné vakcíny, která by měla primárně ochránit ty nejohroženější skupiny obyvatel před těžkými následky covidu-19, dezinformační „trh“ zcela ovládly vakcinační dezinformace. Podle expertů i podle dat na sociálních sítích válcují i ty nejpopulárnější hoaxy, polopravdy a lži na jiná témata, jak píší Lukáš Prchal a Jan Tvrdoň. „Roztříštěné narativy dezinformací a konspirací kolem covidu-19 se slily a je zde jeden hlavní, dominantní narativ, který je proti očkování,“ popisuje jeden z respondentů.

V Německu plánují tvrdý lockdown. „Až do poloviny prosince se zde dařilo odvracet to, čím si sousedé museli chtě nechtě projít: tvrdý lockdown. Teď už není zbytí. Protože jenom doufat, že to dopadne dobře, prostě nestačí,“ píše náš korespondent od západních sousedů Pavel Polák ve svém týdeníku Ausgerechnet Německo!

Delší čtení na víkend

Byl to ten slavný den, kdy k nám byl zaveden ééélektrický proud… Magické slovo elektrifikace zazní v rozhovoru Dominiky Píhové s vynálezcem a inženýrem Saulem Griffithem přesně sedmkrát. V elektrifikaci všeho, co dosud „jelo“ na plyn, naftu, ropu či uhlí, vidí jedinou možnou budoucnost této planety.

„Nevěřte fosilním pohádkám,“ vyzývá. A veškerý proud elektrifikovaného světa by podle něj měla vyrábět energie jaderná, solární a větrná. Nejeden skeptik bude u čtení jeho entuziastických slov kroutit nevěřícně hlavou. Vědec své vize opírá o výpočty a data a prý to půjde. Tedy když se bude chtít.

Jenže…

… mezitím přišla zpráva z EU o klimatických cílech, jednání se táhla hluboko do ranních hodin. „A dopadla dobře,“ řekl premiér Babiš. „Prosadili jsme plyn, bez kterého nemůžeme odklon od uhlí zvládnout.“ (Ale ten rozhovor je i tak inspirativní, vážně.)

Když před dvěma lety získal historik Michal Frankl štědrý a prestižní ERC grant na studium dějin uprchlíků v Evropě 20. století, čelil útokům, že sem za nehorázné peníze z Bruselu chce přivést uprchlíky a že má na rukou krev. S vypečeným tweetem přispěchal i hradní mluví Jiří Ovčáček. „Dal jsem si od té doby trochu odstup a z mediálního zájmu o svůj projekt jsem si vzal i poučení,“ říká dnes historik, jehož profil přinášíme jako třetí díl seriálu o českých vědcích a vědkyních, kteří získali největší evropské badatelské granty.

