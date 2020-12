Několik poznámek k výzkumu, podle něhož řada Čechů nechce „bránit vlast“

Analýza Jana Wirnitzera: Polovina Čechů by byla ochotná aktivně se zapojit do obrany země v případě vojenského napadení, 37 % rozhodně ne či spíše ne a 12 % obyvatel neví, říká výzkum, který před několika dny zveřejnilo ministerstvo obrany. Je to málo? Je to hodně? Pokusme se čísla, která Deník N mohl prostudovat, interpretovat.