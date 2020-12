„Vrchol drzosti!“ Reportáž z malého německého přístavu, který se obává amerických sankcí. Kvůli ruskému plynu

Plynovod Nord Stream 2 je téměř hotový. Zbývá položit poslední desítky kilometrů potrubí, kterými by Rusko po dně Baltského moře pumpovalo do Německa a evropské sítě miliardy kubíků svého plynu. Souboj světových mocností o tento energetický projekt se ovšem vyostřuje. Spojené státy ho chtějí zastavit, Rusko dostavět. Mezi nimi stojí německý přístav na Rujáně, nad kterým visí hrozba amerických sankcí. „Je to vydírání,“ tvrdí tamější starosta.