Strategii očkování podcenili Vojtěch s Prymulou, tvrdí náměstek. Exministři to odmítají

„Koncept strategie vakcinace byl z hlediska načasování významně podceněn, ale nikoli tímto panem ministrem, ale už těmi minulými. A že tito dva ministři (Roman Prymula a Adam Vojtěch, pozn. red.) v minulosti zavčas nedělali to, co vy odůvodněně kritizujete, to je fakt a nemá smysl o tom debatovat dál,“ řekl v úterý členům sněmovní komise pro hodnocení účinnosti vládních opatření náměstek ministra Vladimír Černý.

Současný ministr Jan Blatný se podle něj snaží dohnat, co se dá – například tím, že vytvořil post koordinátora očkování, který na konci minulého týdne obsadil někdejší šéf Státního ústavu pro kontrolu léčiv Zdeněk Blahuta.

Náměstek se poslance snažil uklidnit, že strategie by se neměla příliš lišit například od koncepce očkování proti chřipce. V první vlně by podle něj měly mít očkování na starosti fakultní nemocnice.

Jeho vysvětlení se ale zákonodárcům příliš nezamlouvalo. Předseda komise Zbyněk Stanjura (ODS) namítl, že není možné to hodit na jednoho člověka a že ho to neuklidňuje. „Mě to také neuklidňuje, ale bohužel