Rodina se mnou po svatbě s muslimem nekomunikuje. Nechce se nakazit islámem, říká česká konvertitka

K islámu jste konvertovala. Byla jste předtím věřící?

V Boha jsem věřila vždycky, i když jsem nebyla pokřtěná a rodiče mě k víře nevedli. Nejsem z věřící rodiny, do kostela jsme chodili jen na Vánoce. Takže jsem si cestu k Bohu hledala sama, ale ne moc aktivně.

Byl by to v islámu problém, kdybyste byla pokřtěná?

Problém je spíš to, když lidé nemají žádnou víru. Muslim se může oženit s židovkou, křesťanskou, katoličkou, ale nemůže si vzít ženu bez vyznání. Nevěřící manželka muslima musí přijmout jeho víru nebo mít nějakou svoji. Kromě buddhismu nebo hinduismu, které muslimové neuznávají.

Co bylo impulzem, který vás přesvědčil, abyste se stala muslimkou?

V prvé řadě mě k tomu přivedl manžel, protože díky našemu seznámení se propojily naše kultury. Není to něco, co by se dalo ignorovat, protože v muslimech je islám zakořeněný jako gen. Je to všudypřítomné. Manžel mi řekl, že praktikuje islám, vyznává jeho hodnoty a já jsem postupně začala s prvky islámu přicházet do kontaktu. Nikdy mě ale k ničemu nenutil. Říkal však, že by byl rád, kdybych byla muslimka.

Vyprávěl vám o islámu?

Sama jsem se ho hodně vyptávala. Chtěla jsem vědět, jak je to s manželstvím a rodinou, abych pochopila, jak přemýšlí. Koupila jsem si korán, který je úzce propojený s životním postojem muslimů. Potom jsem s ním o tom diskutovala.

Proč by pro něj bylo lepší, abyste byla muslimka?

Protože je to pak v rodině jednodušší s dětmi. Když máte děti s muslimem, vždy