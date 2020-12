Notes: Bolest hlavy je očividně jedním z příznaků koronaviru. A to i tehdy, když jste negativní

Poslední dobou mě čím dál tím častěji bolí hlava. Přitom piju hodně (a dokonce i vodu) a snažím se nezírat dlouho do noci do toho svítícího obdélníku dystopie, co mám na stole, ani do menšího obdélníku dystopie, který nosím v kapse. Bolest hlavy v mém případě dokonce není ani příznak – počkejte si na to – koronaviru.

Zkrátka mě bolí hlava z toho, jak nesmyslné věci se, zejména v Česku, dějí. Začněme krátkým souhrnem, jak na tom vlastně jsme:

Pes čeká na třetím schodu

Index systému PES, který má určovat, co, jak a kde se může dělat, je už pátý den na úrovni čtyři. Z velice liberálního módu, kdy se dá chodit do hospůdek a jakžtakž normálně žít, se tedy má podle pravidel život v Česku posunout zpátky do hardcore izolačního režimu. Jenže se tak neděje.

A vláda o zpřísnění režimu dnes dokonce ani nejednala. A to i přesto, že dnes ve dvou krajích vystoupal PES na schod pátý, tudíž ještě na víc hardcore izolační režim než ten čtvrtý. A i samotný PES má své chyby. Vláda například musela opravovat své usnesení o zákazu prodeje nápojů v hospodách. Z textu jí vypadla „půlvěta“ a ani ve čtvrtek večer není úplně jasné, co přesně se z okének smí prodávat.

Takže nestačí, že systém jako takový nefunguje. Nefunguje dokonce ani řízení se podle něj. S následky podivných dopadů opatření se přitom setkáváme každodenně. Například jsem šel se dvěma kamarády nakoupit do supermarketu a každému z nás byl přiřazen košík. Tak jsme s košíky, které byly určitě bezproblémově dezinfikované, prošli obchod, abychom si koupili jeden (1) produkt. O pár bloků dál byla přitom otevřená hospoda. A že by její provoz byl extrémně jiný než například před rokem, se říci nedá.

A ze stávající situace zřejmě bolí hlava i odborníky, které jsme oslovili. Vláda má o dalším postupu rozhodovat v pondělí, uvedení opatření v praxi nejspíš zabere ještě další jeden týden. „Zuby nehty se snaží nevrátit do 4. stupně opatření, a to i pomocí nápadů, jak předělat index rizika, aby skóre vyšlo pod 60,“ říká například spoluautor systému PES Jan Kulveit, expert na modelování a globální rizika z Oxfordské univerzity.

Ten v rozhovoru s Eliškou Hradilkovou Bártovou upozorňuje například i na fenomén „až moc dobré Prahy“, kdy se index PES hlavního města drží stabilně nad (respektive pod) republikovým průměrem. Není to tím, že covid na Pražany nejde, ale tím, že jim lepší ekonomická situace často dovolí zůstat doma. Kulveit vládě vytýká zejména krátkozrakost jednání: „Uvažují v horizontu dvou týdnů. Měli pocit, že třeba pozdním zavřením hospod v říjnu vyhráli týden provozu navíc. Ve skutečnosti možná prohráli tři týdny provozu v prosinci.“

Odborníci proto doporučují bez ohledu na to, co zrovna vyhlášené je, či není, nebo jak bizarní opatření platí, dávat na sebe pozor a být v opatřeních papežštější než papež. V tvorbě opatření přitom nejde ani tak o spor upřednostnění hospodářského růstu nebo epidemiologické opatrnosti. Oba přístupy spolu totiž ve věci vypořádávání se s pandemií koronaviru (překvapivě) často korelují, jak v rozhovoru nastiňuje i sám Kulveit.

V teoretické situaci, kdy by všichni lidé na světě (já vím, je to velice teoretické) zůstali na měsíc doma, by pandemie byla nejspíš opravdu zažehnána, vzhledem k inkubační době a délce trvání nemoci. Ale všichni víme, že je taková věc naprosto neproveditelná. Proto opatření proti covidu balancují na tenké hraně snahy točit koly ekonomiky kupředu, ale zároveň nešířit virus. A pokud žijeme v systému, který nedokáže na chvíli zpomalit, aby se úplně nezhroutil, je ten systém dobrý?

Přesuňme se ale dál. Sociálními sítěmi se šířila fáma! Konkrétně ta, že chce premiér Andrej Babiš předčasně odejít z jednání Senátu o daních.

Pravda je ale taková, že to žádná fáma nebyla a premiér opravdu odešel, což naštvalo část senátorů. Ti nakonec schválili, aby obce získaly více peněz poté, co jim kvůli schválení daňového balíčku vypadla značná část příjmů. Ministryně financí Alena Schillerová slíbila, že vláda kývne na kompenzaci ve výši 80 procent. Více v článku Hanky Mazancové.

Naopak reformu penzí vláda odpískala. A ministryně financí celou věc glosovala téměř až nihilistickým komentářem: „Bude to úkol pro příští vládu. Na druhé straně, ať jsme spravedliví, třicet let se to nepovedlo, nepovede se to ani teď.“

A další zmínka ze seriálu „věci, které se nepovedly“, je o termokamerách, které na jaře ministerstvo zdravotnictví ještě pod vedením Adama Vojtěcha pořídilo pro nemocnice. Některé z kamer totiž od té doby ani nezačaly fungovat. Více ale v článku Prokopa Vodrážky.

Příjemný večer bez bolesti hlavy vám přeje Adam Hecl.