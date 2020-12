Dodržujme vlastní pravidla. Opatření se musejí zpřísnit, radí ministrovi šéf epidemiologické skupiny i další experti

Ještě na počátku týdne ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) prohlásil, že nebude navrhovat přechod do 4. stupně protiepidemického systému PES, ačkoliv by tomu situace odpovídala. Odkazoval se přitom na neexistující evropskou metodiku. Nyní připouští, že by o případném zpřísnění mohla příští pondělí vláda jednat.

„Je možné, že by se v pondělí jednalo o změně do stupně čtyři. Dopředu říkám, že by to bylo s dostatečným odstupem, aby se na to všichni mohli připravit,“ avizoval dnes Blatný po jednání vlády.

Pokud by se se Česko vrátilo do stupně 4, znamenalo by to podle současných pravidel například opětovné zavření restaurací, některých obchodů či zákaz většiny služeb. Blatný už však přislíbil, že i v případě přechodu do horšího stupně by malé obchody zůstaly otevřené.

Zpřísnění ministrovi doporučují i experti, kteří mu se zvládnutím pandemie radí. „Moje stanovisko je takové, že ohrožení odpovídá