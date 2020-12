Tehdy za propuštění Havla, dnes za ně. Vrcholí Maraton psaní dopisů 2020

Každý prosinec lidé z celého světa píší miliony dopisů za ty, jejichž lidská práva byla porušena. Akce se postupně stala největší událostí v oblasti lidských práv na světě a již 10 let ji pořádá i česká sekce hnutí Amnesty. Maraton psaní dopisů navazuje na dopisové akce, které Amnesty organizuje již od svého vzniku v roce 1961.

„Před rokem 1989 psali příznivci Amnesty ze zahraničí dopisy za nespravedlivě pronásledované v Československu. Za Jiřinu Šiklovou, Václava Malého, Annu Šabatovou, Petra Uhla, Danu Němcovou nebo Václava Havla a stovky dalších. Když jsme žili v totalitním režimu, tak tehdy pomáhali příznivci Amnesty z celého světa nám. Dnes žijeme v demokratické zemi a myslíme si, že je na čase to světu tak trochu vrátit a pomoci těm, kteří to potřebují dnes. Každoročně se k nám připojují tisíce Čechů a Češek. Budeme proto moc rádi, když se veřejnost zapojí i letos. Ideálně přes web maratonpsanidopisu.cz“ říká koordinátorka Maratonu psaní dopisů Žaneta Sladká.

Ženy jsou mužům podřízeny. Myslíš si něco jiného? Patříš za mříže

Saúdská Arábie je zemí dechberoucích pouštních panoramat, bohaté kultury i neobyčejného pohostinství. Na druhé straně ovšem také zemí nesvobodnou a plnou nedemokratických zákonů i represí. Úřady nectí práva na svobodu projevu, sdružování i shromažďování a perzekuují své občany. Obtěžovaly, svévolně zadržovaly a stíhaly desítky vládních kritiků, příslušníků menšiny šíitů, obránců i obránkyň práv žen a jejich rodinných příslušníků. Právě ženy v Saúdské Arábii nemají dodnes zajištěny základní lidské svobody. Zákony o poručnictví určují, že ženy mohou cestovat, vzdělávat se nebo uzavřít sňatek – pouze se svolením mužského poručníka. Ačkoliv tamní vláda přistoupila ke zmírnění diskriminačních zákonů, lidé, kteří za tato zmírnění bojovali, jsou ve vězení.

Nassima je vězněna od roku 2018. Spisovatelka a bojovnice za ženská práva se za své cíle vždy zasazovala pokojně a nenásilně. Přesto dostávala výhružky přes Twitter a později byla zatčena. Celý rok strávila na samotce, v naprosté izolaci od ostatních. Podle svědectví byla ve vězení vystavena brutálnímu zacházení. V současné době si může jednou týdně zavolat s rodinou, ale nemá povolené žádné návštěvy ani právníka. Soudu, před který byla Nassima postavena společně s další obránkyní práv žen, se nemohli účastnit novináři, diplomaté ani mezinárodní pozorovatelé. Několik žen čelilo „obvinění z kontaktování zahraničních médií nebo mezinárodních organizací, včetně Amnesty International“. Některé byly také obviněné z „prosazování práv žen“ a „volání po ukončení systému poručenství pro muže“.

Její příběh je jeden z mnoha, který je motivací k tomu napsat dopis a pomoci tak ženám v oblastech světa, kde nemají možnost žít plnohodnotný život. Více o případu si můžete přečíst zde.

Až 3 roky vězení za duhový průvod

Turecko je místem, kde se mísí kultury, obdivuje architektura, ochutnává delikátní jídlo. A také místem, kde se porušují lidská práva. Čtyřiadvacetiletá Melike a pětadvacetiletý Özgür jsou studenti z Turecka, kteří během svých studií hájili práva gayů, leseb, bisexuálů a trans lidí. Pořádali ve škole debaty, průvody a další akce. Na pozadí rostoucí turecké homofobie a ohrožování svobod se k nim přidávalo stále více studentů. V květnu 2019 ovšem univerzita duhový průvod nepovolila. Studenti místo něj uspořádali pokojný „protest vsedě.“ Vedení univerzity na ně ale zavolalo policii, která pepřovým sprejem, slzným plynem a gumovými projektily shromáždění rozehnala a zadržela 23 studentů a jednoho akademika. Nyní čelí trestnímu stíhání a hrozí jim až 3 roky vězení.

Případ může být velmi nebezpečným precedentem. Vůbec poprvé turecké úřady obvinily někoho, kdo pořádal LGBTI+ akci. Soud ho začal projednávat v listopadu 2019, ale už dvakrát odložil vynesení rozsudku. Více o jejich příběhu zde.

Mezi dalšími letošními případy je například muž z Burundi odsouzený na 32 let vězení kvůli svým nenásilným aktivitám proti mučení; žena z Kolumbie, které za ochranu amazonského pralesa vyhrožují smrtí nebo mladý muž z Myanmaru, jehož za parodování a kritiku armády odsoudili k 6 letům vězení.

„V loňském roce se nám v Česku podařilo odeslat 17 357 dopisů, které byly doručeny úřadům nebo přímo vězněným či pronásledovaným lidem a jejich blízkým. Zapojilo se tisíce Čechů a Češek v 76 městech. I letos v době pandemie COVIDu-19 může pomoci každý, protože napsat dopis lze z pohodlí a bezpečí domova,“ říká Žaneta Sladká z Amnesty.

Když dopisy zachraňují životy

Výsledky z předchozích let dokazují, že psaní dopisů opravdu přináší změny pro jednotlivce, na jejichž případy je v rámci Maratonu psaní dopisů upozorněno. Celkově se až u 40 % případů, na kterých lidskoprávní hnutí Amnesty pracuje, podaří prosadit zásadní změnu. Jedná se například o propuštění uvězněného, zastavení mučení, získání přístupu ke zdravotní péči, povolení rodinných návštěv nebo právníka. Dochází ale i k systémovým a legislativním změnám jako jsou změny zákonů, které ovlivní celou společnost.

Loňský Maraton psaní dopisů výrazně pomohl íránské umělkyni Yasaman Aryaniové a její matce. Obě byly uvězněny za nenásilný protest na podporu práv žen. Za její propuštění lidé napsali 1,2 milionu dopisů a statečným ženám byl trest snížen téměř na polovinu.

Dalším úspěchem je příběh nigerijského mladíka Mosese Akatugby, který byl v patnácti letech po nespravedlivém nařknutí z krádeže tří mobilních telefonů zatčen a odsouzen k trestu smrti. V roce 2019 byl osvobozen poté, co se za něj statisíce příznivců Amnesty rozhodlo v rámci Maratonu psaní dopisů postavit.

„Čekal jsem na trest smrti, protože policie tvrdila, že jsem ukradl tři mobily,” říká Moses a dodává: „Ale teď jsem volný. Díky lidem jako jste vy, kteří psali dopisy, aby mě podpořili. Byl jsem osm let ve vězení. Propustili mě až po 800 000 dopisech od příznivců Amnesty z celého světa. Ty dopisy mi dodávaly naději. Dnes jsem naživu právě díky nim, takže i vaše dopisy mohou zachránit život.”

Udělat dobrý skutek může každý

„Na podporu jednoho či více lidí, za které v rámci letošního Maratonu psaní dopisů Amnesty bojujeme, může napsat a odeslat dopis každý, protože to jde velmi jednoduše a to i s ohledem na současnou epidemiologickou situaci. Ideální je to v pohodlí a bezpečí domova. Stačí jít na stránky www.maratonpsanidopisu.cz a zaregistrovat se. Následně se člověk dozví všechny pokyny a dostane přístup ke všem potřebným materiálům. Pak už jen stačí dopis napsat a odeslat,“ dodává Žaneta Sladká.

Na webu je také všech šest případů, na které se letos organizátoři zaměřili. Kromě vyvíjení tlaku skrze dopisy úřadům, vládám, politikům a dalším mocným je také možné napsat přímo nespravedlivě vězněným či pronásledovaným a jejich rodinám, což jim dodává obrovskou emoční podporu a povzbuzení v jejich těžkých situacích.

Jubilejní desátý ročník dopisové kampaně je velmi zásadní. Lidé, kteří jsou nespravedlivě souzeni totiž trpí kvůli pandemií ještě více. Vzhledem ke krizové situaci jsou odkládána jejich soudní řízení a podmínky ve vězeních jsou ještě žalostnější. „Napsat svůj dopis proti bezpráví můžeme každý. Sami nebo s rodinou a z bezpeční našich domovů. Pár minut našeho času může změnit lidský život,“ motivuje k akci Žaneta Sladká z Amnesty.