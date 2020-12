Vláda opravovala chybu z minulého týdne, omylem zakázala prodej nápojů úplně. Z textu jí vypadla „půlvěta“

České restaurace a hospody nepřijdou o možnost prodávat nápoje. Vláda nejprve kvůli chybě vydala nařízení, které jim to zakazovalo, po poledni jej však opravila. Ministři také umožnili to, co měli původně v plánu – prodávat například točené pivo do džbánku, aby si je lidé mohli odnést domů.