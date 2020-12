Situace je špatná a bude ještě horší. Vypadá to, že hlavním epidemiologem je Havlíček, říká expert z Oxfordu

Vláda není schopná žít se systémem, který si sama natavila, říká o rizikovém skóre PES jeho spoluautor Jan Kulveit. Expert na modelování a globální rizika z Oxfordské univerzity varuje, že situace v Česku je špatná a kabinet úpravami indikátorů rizika negativní vývoj nezvrátí. „Zuby nehty se snaží nevrátit do 4. stupně opatření, a to i pomocí nápadů, jak předělat index rizika, aby skóre vyšlo pod 60. Problém však není index nebo PES, ale to, že se pořád málo testuje a trasuje a chybí motivace pro lidi i zaměstnavatele,“ říká v rozhovoru expert, který radí se zpomalováním pandemie i dalším evropským zemím.