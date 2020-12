Orbán: K dohodě chybějí centimetry. Maďarsko a Polsko by mohly stáhnout veto blokující bilionový rozpočet EU

„Vítězství,“ tweetovala maďarská ministryně spravedlnosti Judit Vargová. „Podařilo se nám oddělit ideologická očekávání od finanční pomoci během pandemie a zároveň jsme zabránili politickému vydírání,“ tvrdila. „Dohoda respektuje unijní smlouvy i naši národní identitu.“

Podle Vargové je ono vítězství „dalším triumfem maďarsko-polského přátelství“.

Victory! We succeeded in separating ideological expectations from financial aid during a pandemic&prevented political blackmail.The deal respects the #EU Treaties&our national identity. Yet another triumph for the HU-PL friendship! We will never give up&will always fight for #HU!

