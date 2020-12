Proč borovice na zimu neopadá? Stvořitel ji odměnil za laskavé srdce

S koncem roku a Vánoci přichází čas oddechu – dokonce i s koncem takového roku, jako je ten letošní. Deník N pro vás do svátečních dní přichystal pětici právě takových oddechových vyprávění. Vycházejí z pradávných mýtů a legend a provedou vás po celém světě, protože každé pochází z jiného světadílu. Ze včerejšího Islandu se dnes přes Atlantik přeplavíme do Severní Ameriky, k mohutným řekám jihovýchodu a Čerokíům, kteří obývali jejich břehy. A pozorně se učili z toho, jak se kolem nich každý rok mění příroda. Dobře věděli, že borovice na zimu neopadá, protože na rozdíl od jiných stromů nebyla sobecká a zachránila zraněného ptáčka na pokraji smrti.

Stalo se to už moc dávno, v dobách tak vzdálených, že na ně sami nikdy nedosáhnete, i kdybyste sebevíc natahovali ruku. Ty časy jsou pryč. To ale neznamená, že se nevracejí v rytmických slovech kmenových vypravěčů, že mezi dávnou minulostí a tím, co žijeme teď, nestaví most. Slyšíte to sametově tiché šustění a cinkání jako z křišťálu? To kolem uší krouží křídla prastarých zimních příběhů, chtějí promlouvat o pestrých podobách světa. Zavřete oči a poslouchejte…

Bylo to tenkrát, když příroda byla dočista mladičká a všechno v ní ladilo jako ta nejprůzračnější melodie. Rostliny, zvířata a lidé, ti všichni žili svorně a neměli mezi sebou svárů ani překážek; dýchali jeden společný vzduch, žili jeden společný život, mluvili jedním společným jazykem.

Den, kdy lidé vezmou do rukou zbraň, kdy zesílí a nabudou a obrátí se proti náhle zesláblým zvířatům, byl ještě daleko. Ale přece přišla, nezvaná, leč nevyhnutelná: první falešná nota.

Večery byly chladné a k ránu přituhovalo, podzim se pomalu sbíral k odchodu, že udělá místo zimě. A ptáci to cítili v každém jednom pírku: je čas vydat se na jih. V těch dobách ještě létali za teplem všichni, celý ptačí rod, protože zima bývala nemilosrdná a křehké ptačí tělo by zmáčkla snadno jako papír.

Ptáci celé dny štěbetali, vyměňovali si zkušenosti z minulých let, spřádali plány na ty nejrychlejší a nejhezčí trasy. Konečně roztáhli křídla a vylétli vysoko nad koruny stromů, přímo za sluncem.

Zprvu to vypadalo, jako by odlétli všichni, tak jako rok co rok předtím. Ale pak se ozval vyplašený výkřik a v trávě zapraskalo: to se z výšky zřítil drobný hnědavý ptáček a s bolestným sykáním, jakmile se trochu zmátořil, poškubával