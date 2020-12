Studio N: Je libo umělé maso?

Jak jedno rozhodnutí v dalekém Singapuru může změnit, co máte vy na talíři. A nejen to, jak vysvětluje Petr Koubský. „Produkce masa je velmi náročná na zemědělskou půdu a rozšíření výroby umělého masa by mohlo být pro potravinářský průmysl zásadní změnou.“