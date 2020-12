„Ten černoch!“ Malichernost, jazyková bariéra, nebo ukázka rasismu (nejen) ve fotbale?

Běžela třináctá minuta zápasu mezi domácí Paříží a istanbulským Basaksehirem, když stoper francouzského týmu Presnel Kimpembe skluzem fauloval Fredrika Gulbrandsena, čímž zastavil brejk tureckého týmu.

Po této situaci se na lavičce Basaksehiru zvedl asistent trenéra a někdejší kamerunský reprezentant Pierre Webó a pronesl směrem k sudímu ostrá slova. Následně pak čtvrtý rozhodčí utkání Sebastian Coltescu vyzval svého kolegu na hrací ploše Ovidiua Hategana, aby Webóa z lavičky vykázal.

Když se Hategan blížil ke střídačkám obou týmů, Coltescu označil viníka jako „toho černého chlapa“, což se rumunsky řekne omul negru.

Můžeme se ale jen dohadovat, jestli se Coltescu snažil asistenta trenéra pouze identifikovat, protože na lavičce Basaksehiru v tu chvíli byli také Demba Ba ze Senegalu a Boli Bolingoli-Mbombo z Belgie. I na ně by primitivní popis rumunského arbitra seděl.

Here the full scene of the incident:

ref goes to bench for sending off Başakşehir assistant Webo for protesting;

the fourth man points at him saying ‘negru’ (which is ‘black’ in Romanian);

Webo asking why he points at him as ‘negru’pic.twitter.com/z1JXMSOD1Y

— Tancredi Palmeri (@tancredipalmeri) December 8, 2020