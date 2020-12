S nákupem jízdenek neotálejte, varují železniční přepravci. Ceny jízdenek šplhají o desítky procent

S postupným uvolňováním protipandemických opatření podle dopravců postupně roste počet lidí jezdících vlakem. „Nyní spojů jezdí více než polovina, a pokud bude rozvolňování dále pokračovat, počítáme, že před Vánocemi vyjede drtivá většina,“ vysvětluje mluvčí společnosti Leo Express Emil Sedlařík.

Posilování vlaků se týká i cest na Slovensko. Ještě v září přitom dopravci hromadně rušili některé spoje z důvodu horšící se epidemiologické situace a klesajícího zájmu cestujících. Přepravní ofenzivu plánuje například RegioJet, který bude mezi Prahou a Košicemi vypravovat před Vánocemi až tři páry vlaků denně. Kromě ranního a nočního spojení přidá od 17. prosince také vlak s odpoledním odjezdem z Prahy. Na některé spoje RegioJet vysílá vlaky až se 14 vozy. Na trasu do Košic sází také Leo Express, který bude ve všední dny před Vánoci vypravovat dvě soupravy vlaků.

Naopak České dráhy se chystají na vytíženou mezinárodní linku vypravit posilové spoje pouze ve třech dnech, a to 18., 23. a 30. prosince, kdy na trasu v odpoledních hodinách vyjede jedna souprava Pendolina navíc.

Zatímco většina spojů v polovině prosince má ještě dostatek volných míst, s blížícím se Štědrým dnem jejich počet v rezervačních systémech ubývá. „U některých spojů se blížíme naplnění kapacity, především se to týká spojů okolo 24. prosince,“ říká mluvčí Českých drah Robert Pagan. To přitom znamená nejen menší výběr spojů, ale také vyšší ceny, které mohou vzrůst až dvojnásobně. Cesta s Českými drahami může z Prahy do Košic v některých termínech vyjít až na devět set korun. „Doporučujeme, aby si cestující své jízdenky kupovali v předstihu, čímž budou mít garantováno místo k sezení a my se zároveň dozvíme, že je o dané spoje větší zájem,“ dodává Pagan.

Jak nicméně České dráhy přiznávají, posílení kapacit není plošné a na mnoha trasách bude stále omezený provoz, což se týká i dalších mezinárodních spojení. Ani po spuštění nového jízdního řádu nevyjedou například vlaky mezi Prahou a Varšavou, spoj dále vyjíždí až z Bohumína. Omezené jsou také některé vlaky do Žiliny. Buď nevyjíždějí z hlavního města, nebo nepokračují dále na Slovensko.

Spoje do Berlína v novém jízdním řádu budou od začátku nového roku omezené. Většina vlaků do Mnichova bude vyjíždět až z Plzně.

K obdobným opatřením přistoupil v říjnu také RegioJet, který kromě spoje do Ostravy omezil také linku do Vídně. I ta ale bude před Vánoci vyjíždět až pětkrát denně. Návrat chystá RegioJet také na autobusové linky, které v říjnu částečně opustil.

Opatření o omezení provozu se nicméně bude i nadále dotýkat některých vnitrostátních rychlíků Českých drah, na které nevyjedou posilové spoje, případně na některých trasách bude i nadále platit víkendový jízdní řád. Úplné zrušení platí pro většinu nočních spojů. Naopak regionální dopravu v souvislosti s novým jízdním řádem někteří přepravci obnovují.

Třeba v Brně ale České dráhy po dohodě s Jihomoravským krajem rozhodly o zkrácení některých příměstských souprav. To může trvat až do poloviny příštího roku. „Pokud se v souvislosti s úpravami vyhlášeného stupně pohotovosti v rámci protiepidemického systému změní poptávka ze strany cestujících, jsme připraveni na tuto situaci reagovat a rozsah dopravy v koordinaci s objednateli upravit,“ uvedl mluvčí drah Pagan.