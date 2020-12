Jak prožít Vánoce společně, ale bezpečně? Deník N připravil s odborníky návod pod stromeček v době pandemie

Epidemiologická situace stále není dobrá, v posledních dnech se navíc opět zhoršuje. Stále umírají lidé a stále je mnoho pacientů v těžkém stavu v nemocnici. Ve Velké Británii začalo očkování prvních seniorů, Česko ještě pod stromečkem vakcíny nenajde. A tak nadále platí: čím méně kontaktů, tím lépe.

Ale bezkontaktní Vánoce? Jak to udělat, abychom mohli bezpečně prožít alespoň nějaký sváteční čas společně s těmi, které jsme třeba měsíce neviděli?

Oslovili jsme dva epidemiology – Petra Smejkala z IKEM a Rastislava Maďara z Ostravské univerzity, dále viroložku Ruth Tachezy z Přírodovědecké fakulty Univezity Karlovy a konečně lékaře z Bulovky, specialistu na infekční nemoci Ladislava Machalu. Všichni předesílají, že nejbezpečnější je krátké setkání v menším počtu lidí se snahou udržet od sebe co největší vzdálenosti a častým větráním.

Jenže většině z nás takové nastavení nestačí, zvlášť když naši milí bydlí ve vzdálených místech a návštěva takříkajíc na otočku je těžko představitelná.

Kombinace pro společné Vánoce

„Nejjednodušší by bylo říct: nesetkávejte se. Potom by se nic dalšího nemuselo řešit. To je nejbezpečnější cesta a doporučila bych ji těm, kdo se chovají rizikově, kteří chodí bez roušek, pohybují se často v místech, kde je hodně lidí, těm, kteří nejdou na test, i když mají příznaky nebo byli v kontaktu s nakaženým,“ říká viroložka Ruth Tachezy.

Ale ruku na srdce: pokud někdo ignoruje základní pravidla, nejspíš mu ani nedojde, že svým chováním ohrožuje své blízké. Následující doporučení odborníků jsou určena lidem, kterým záleží na zdraví jejich blízkých, ale zároveň už je nechtějí trápit odloučením, když pro většinu babiček a dědečků je největší dárek vidět své děti a vnuky a pravnuky.

„S věkem běží čas rychleji, pro někoho mohou být tyto Vánoce – ať už očekávaně, či neočekávaně – ty poslední,“ přikývne viroložka Tachezy. „Je nutné zvolit co nejbezpečnější způsob, jak setkání uskutečnit.“

A jaký je ten nejbezpečnější způsob?

Neexistuje. Ale existuje způsob přiměřeně bezpečný. Riziko se dá snížit na minimum kombinací