Velká zelená zeď proti Sahaře. Jak daleko je její budování po 13 letech

V Sahelu od Senegalu na západě, přes celou šířku Afriky a ty z nejchudších států světa, až po Džibuti na samém východě vzniká 15 kilometrů široký pás stromů, který by měl zastavit rozpínání pouště do vnitrozemí kontinentu. Jak daleko se za třináct let od slavnostního vyhlášení projektu došlo?