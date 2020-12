Krym má žízeň. Ruskem okupovaný poloostrov sušší rok 150 let nepamatuje

Bylo 16. listopadu večer, když státní podnik Voda Krymu oznámil, že začíná omezovat dodávky vody v hlavním krymském městě Simferopolu. Nikoliv kvůli havárii, opravě nebo stavbě nového vodovodu, ale protože surovina prostě dochází.

A tak si obyvatelé krymské metropole vzali tužky a papírky a na ně si napsali: „Úterý, středa a čtvrtek od 6.00 do 8.00 a pak od 18.00 do 20.00, pátek, sobota a neděle jen jednou denně, zato skoro celý večer – od 18.00 do 22.00.“

Bez horké vany

Kupodivu nebyli ani šokováni, ani rozhořčeni, dokonce ani překvapeni. Už několik měsíců jim