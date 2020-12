Maso ze zkumavky změní svět. Už brzy i na vašem stole

Na talíři to vypadá a prý také chutná jako docela normální kousky smaženého kuřete. Jenže kuře, z nějž pocházejí, ještě někde běhá. Nebo taky ne, osudy kuřat jsou nevyzpytatelné, každopádně by ale běhat mohlo. Posloužilo jen jako dárce několika buněk, všechno ostatní zvládla biochemie a tržní síly. Vítejte ve světě umělého masa.

Z vědeckého hlediska o žádný průlom nejde, z právního – a také obchodního a psychologického – však ano: Singapur jako první země světa povolil podávat v restauracích pokrmy ze synteticky vyrobeného masa. Licenci získala americká firma Eat Just. Její kuřecí nepochází z jatek, ale z bioreaktoru, velkého ocelového kotle, kde z buněk vzniká maso, jež nikdy nebylo součástí tkáně živého tvora.

Jestli vám to připadá jako černokněžnictví, pak je načase seznámit se s vědeckým pokrokem posledních let v této oblasti. Jestli byste chtěli ochutnat, ještě s rezervací letenky počkejte, povolení sice Eat Just má, ale prodávat teprve začne. Jestli se ptáte, proč si americká forma nezažádala o licenci doma v USA, pak se ptáte správně. Ale začít musíme od začátku a ten najdeme na regálu s masem v nejbližší samoobsluze.

Ema má mísu masa

Kde se to maso v obchodě vzalo? Kamion ho přivezl. Odkud přijel