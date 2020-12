Otevřené bankovnictví přináší výhody pro spotřebitele i finanční instituce

Nyní se o výhody směrnice PSD2 začínají stále častěji zajímat i společnosti, které potřebné licence nemají. Na jedné straně očekávají zhoršování platební morálky spotřebitelů a chtějí se proti němu lépe zajistit, na druhé straně hledají možnosti lepšího zacílení svých služeb či jejich rozšíření o nové segmenty a zákazníky. „Nebankovní poskytovatelé úvěrů, leasingové společnosti a jakékoli další firmy dnes již mohou využívat výhod otevřeného bankovnictví, aniž by musely procházet složitým procesem žádosti o jednu ze dvou uvedených licencí, které jsou pro přístup k těmto datům potřeba. Například společnost CRIF jim totiž díky vlastní AISP licenci pro Českou republiku i další státy Evropské unie nabízí v rámci služby N.E.O.S. nástroje umožňující přístup k transakční historii potenciálních klientů včetně pokročilé analytiky a kategorizace těchto údajů,“ vysvětluje Petr Kuneš, Head of Digital Strategy společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a.s.

Mezi nejzajímavější výhody propojení transakčních dat patří lepší a rychlejší ověřování bonity a úvěruschopnosti klienta. „Klientovi s vysokou bonitou je užitečné nabídnout výhodné podmínky nákupu služby či produktu a tím si ho dlouhodobě získat. Obchodu s rizikovým klientem se potom bude lepší vyhnout,“ upřesňuje Petr Kuneš. Analýza transakčních dat slouží také k vyhodnocování obchodních příležitostí. Chytrá analytika nákupních položek například ukáže, že spotřebitel platí často vysoké částky za opravu svého starého vozu, takže by se mu hodila nabídka na nový vůz s dobrou možností financování. „V konečném důsledku tak propojení transakčních dat přináší jeho poskytovateli možnost nabízet svým klientům služby na míru a spotřebiteli šetří čas i peníze, protože získá nabídku, kterou v dané chvíli přesně potřebuje,“ doplňuje Petr Kuneš.