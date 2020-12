V Austrálii můžete vánoční dárky koupit, ale také najít na ulici

Australský deník Lukáše Landy: Působí to zvláštně. Teploměr ukazoval 39 stupňů ve stínu a v Sydney začínal advent. Takové vedro bylo na konec listopadu i pro místní nezvyklé. V rádiu hlásili, kde všude padají teplotní rekordy. I tak ale lidé začínali zdobit své domy a zahrádky blikajícími světélky a dalšími vánočními dekoracemi, což působí na Středoevropana v tomto počasí trochu legračně. Alespoň když to zažívá poprvé. V Austrálii jsme zatím krátce, příští rok už to možná budu vnímat jinak.