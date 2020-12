Automobilisté mě nepochopili. Když bude v Praze o 20 % méně aut, vydělají na tom všichni, i oni, říká radní pro dopravu

Adam Scheinherr (Praha sobě) má z pozice náměstka na starost pražskou dopravu dva roky. Tu nyní čekají problémy – hrozí, že výpadek příjmů v důsledku poklesu turismu a daňového balíčku zaplatí Pražané, nebo se jim zhorší spojení. Scheinherr v rozhovoru pro Deník N říká, že je proti zdražování jízdného. „Na druhou stranu, pokud dojde k obrovskému zásahu a občané dostanou větší platy, město bude muset z něčeho pokrýt investice a náklady, které má spojené s MHD. To je jednoduché.“

Co pro Pražany znamená výpadek peněz do rozpočtu na dopravu v Praze?

Zásah je obrovský, nejen daňovým balíčkem, který se projednává, ale už předchozími zásahy vlády.

Myslíte příspěvek živnostníkům a dalším OSVČ postiženým dopady epidemie, který je vratkou daně z příjmu zaměstnanců, a výpadek se tak projeví i na pražském rozpočtu?

Ano. Bylo to něco přes 3,5 miliardy. Nejsou tu turisté, lidé jezdí obecně méně. Změnilo se chování lidí v rámci mobility během této krize. Ještě nevíme, co se stane s daňovým balíčkem, takže s tím ani nemůžeme počítat. Ostatně nepočítá s tím ani vládní rozpočet. Nám se podařilo udělat takový rozpočet, že běžné výdaje půjdou po dlouhé době dolů.

Bude to stačit?

Nebude, ale je to velmi významný krok. Náměstek pro rozpočet vyjednává o úvěru pět miliard korun, díky němuž bychom nemuseli zastavovat investice, které jsou rozjeté a můžeme v nich pokračovat. Ten zásah, zvlášť jestli se schválí daňový balíček, je obrovský. Budou trpět všechny stavby. Když nám někdo škrtne čtvrtinu rozpočtu, musí se to projevit.

Buďte konkrétní. Jako hlavní nevýhoda daňového balíčku bylo uvedeno, že to bude znamenat zdražení služeb pro občany. Co to bude znamenat pro Pražany? Zdraží se jízdné? Zdraží se parkování?

To jsou filozofické otázky. Buď to může znamenat zdražení jízdného nebo parkovného, nebo omezení těchto služeb. Je otázka, na čem se domluvíme a co odsouhlasíme.

Jsou dvě možnosti – méně jezdit, nebo zdražovat. Co je pro vás lepší varianta?

V okamžiku, kdy nevíme, jak se to změní, to nemohu odhadnout.

A za vás by byla preferovaná varianta jaká?

Ať