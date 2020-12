Doma sklízela i urážky, v zahraničí ovace. Vila Tugendhat vyžaduje neustálou péči, říká Černá

Je tomu 90 let, co architekt Mies van der Rohe dostavěl ikonu moderní architektury. Ještě v prosinci roku 1930 se do svého vysněného domova Tugendhatovi nastěhovali. „Osud vily Tugendhat zrcadlí dějinné události 20. století se všemi pozitivními, ale i negativními důsledky, křivdami i etickými a emočními následky,“ říká ředitelka vily Iveta Černá.