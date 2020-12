Notes: Snílek Hřib, víkend se Sputnikem a listonoši překonávají rekordy

Lidé poslali zdravotníkům, kteří se starají o covidové pacienty, už miliony korun. Jenže mnohým to, že je na ně vypsaná sbírka, vadí. „Ta sbírka mě osobně ponižuje. Nejsem sociální případ. Mám práci, mám za ni výplatu a nějak s ní vyjdu. Navíc pokud nám teď lidé budou posílat peníze, budeme to mít neustále na talíři. Proč bychom pak měli chtít zvyšování platů nebo dodržování zákoníku práce?“ říká zdravotní sestra. Zdravotníky víc než obolus potěší drobné dary nebo jídlo přinesené do nemocnice.

Zatímco u nás se o očkování proti covidu-19 zatím jen mluví, v Rusku už se naplno očkuje. V Moskvě za sebou mají první očkovací víkend, ale pro dávku Sputniku V si přišlo jen okolo dvou tisíc lidí. Slavit svou imunitu ale zatím nemohou. Čeká je 42 dnů bez vodky (a jiného alkoholu). A očkovat se zatím nenechal ani prezident Putin.

Uhelná komise minulý týden rozhodla o ukončení provozu uhelných elektráren do roku 2038. Co to bude ale znamenat v praxi? A jak se výpadek elektřiny nahradí? Na tyto a mnoho dalších otázek v podcastu Studio N odpovídá Markéta Boubínová.

„Ti, kdo se mě snažili zastrašit, se mi chtěli dostat pod kůži stále osob­něji a psychologicky propracovaněji. Někdo mi na neveřejné telefonní čís­lo napsal textovou zprávu a tvrdil, že je můj otec, který zemřel o dvacet let dřív,“ líčí novinářka v knize Putinovi trollové nejen svůj příběh, ale i známé případy kritiků dezinformačních aktivit. Přečtěte si ukázku z knihy, kterou si můžete zakoupit v našem e-shopu nebo ji dostat jako dárek k ročnímu předplatnému Deníku N.

Japonci dopravili na Zemi špetku prachu z asteroidu, Číňané vezou dvě kila kamení z Měsíce, ztrácejí se monolity a vyrábějí se limitované série tyčinek KitKat. Dění ve vědě a technice (a také trochu v cukrovinkářském byznysu) v Částečném součtu shrnuje Petr Koubský.

Pandemie koronaviru, vymírání živočichů nebo boj o vodu a další přírodní zdroje. To jsou jen vybrané globální kalamity, se kterými se svět potýká a potýkat bude. Jenže jak jim účinně čelit? Cestou by mohla být globální správa, ovšem tu nebude tak lehké vytvořit. „Už proto, že mezinárodní společenství zůstává mozaikou demokracií, polodemokratických režimů a autokracií, je velmi složité vytvořit byť i jen základy funkční globální správy,“ píše v komentáři Jiří Pehe.

Ve stínu koronavirové pandemie hoří největší mokřad světa, který se rozkládá na území Brazílie, Bolívie, Paraguaye. A zasažená plocha už překonala i mnohem známější požáry v amazonských pralesech. „Nemám pochyb, že nenávratně zmizely i druhy, které dodnes nikdo ani neobjevil,“ říká Ângelo Rabelo, předseda organizace Instituto do Homem Pantaneiro, která se už osmnáct let zasazuje o ochranu pantanalské krajiny. A počínající období dešťů představuje jen krátkou úlevu.

„Už jsem se zúčastnila několika kontrolních misí různých výborů, ale nikdy nebyl premiér dané země tak agresivní, jako byl Andrej Babiš,“ říká v rozhovoru německá europoslankyně Monika Hohlmeierová, které český premiér prý stále dluží omluvu za urážky. Europoslankyně jako předsedkyně Výboru pro rozpočtovou kontrolu také vedla kontrolní misi, která v Česku prověřovala Babišův možný střet zájmů. „Dotace nejsou určeny pro oligarchy či pro organizovaný zločin ani pro střet zájmů,“ říká.

Německo na začátku listopadu zavedlo „lockdown light“. Jenže očekávání nenaplnil, a země tak bude muset v přistoupit k přísnějším protikoronavirovým opatřením, píše z Německa Pavel Polák.

Co se dočtete v zítřejším vydání tištěného Deníku N?

Hrad zrušil první dámě sekretariát, kancelář nic nedělala

Otestujte se, řekla vláda učitelům, ale není kde

Starostové přetahují voliče ODS i ANO, zástupy věrných ale stále nemají

„Situace je vážná.“ Němci zpřísňují opatření proti viru

Stárnoucí Japonsko touží po miminkách

Babiš byl nejagresivnější premiér, jakého jsme kdy potkali, říká europoslankyně

První žena v Česku po transplantaci dělohy: Orgán mi dala máma

Komentář: Bez celosvětové správy nás každá kalamita posouvá k propasti

Děti bez tělocviku i tréninků zpohodlněly

Krátké zprávy

Sotva jsme se rozvolnili a přešli do 3. stupně, tak rizikové skóre stouplo a je už druhý den v řadě na 64 bodech, a PES proto už druhý den štěká na čtyřku. Vláda ale zatím s přechodem do tohoto tvrdšího stupně nepočítá. Ovšem pohostinství zavřou dříve. Zkrátí se totiž otevírací doba restaurací, barů a klubů do 20 hodin a zakazuje se také konzumace alkoholu na veřejnosti. PES se nažral, ale z trojky nevystoupil.

Společnost Mastercard vyšetřuje server Pornhub, jenž čelí obvinění z šíření videí s týráním žen a dětí. Upozornil na ně list New York Times. Má na nich být zachyceno zneužívání žen a dívek v bezvědomí.

Česko objednalo vakcíny proti koronaviru! Očkování se ale dostane jen k horním sedmi milionům občanů 🙂 Nejprve vakcínu dostanou do těla zdravotníci nebo lidé nad 65 let. Očkování bude dobrovolné a hrazené z pojištění.

Pražský primátor Hřib se dostal mezi evropské „snílky“. Server Politico ho zařadil mezi 28 evropských lídrů. Po boku má běloruskou opoziční lídryni Cichanouskou nebo předsedkyni Evropské komise Ursulu von der Leyenovou.

Česká pošta jede a minulý týden měla v jednu chvíli více než 1,1 milionu zásilek, což je nejvíce v historii. Pošta se tak už dostává na hranu svých doručovacích kapacit a doručování se může zpozdit.

Švédský nábytkářský řetězec IKEA přestane vydávat svůj každoroční tištěný katalog, firma prezentaci přesune na web. Katalog vycházel 70 let a nejvíce kopií (více než 200 milionů) bylo rozdáno v roce 2016.

Redakce RTL informovala, že na zakázané gay „gang bang“ party byl i český politik, dnes ale uvedla, že informace byla chybná. „Nemáme žádné podrobnosti týkající se přítomnosti osoby z Česka,“ uvedla redakce.

V úctyhodných 109 letech zemřela nejstarší obyvatelka Česka Marie Holíková z Blížkovic na Znojemsku.