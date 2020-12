Nejhůř je na tom Vysočina. Hygienik: Lidé nechodí na testy, mají strach, že přijdou o peníze či o práci

Vysočina patří k nejméně lidnatým oblastem, přesto na ni nyní pandemie koronaviru doléhá nejhůře z celého Česka. Ve třech ze čtyř klíčových ukazatelů vývoje nákazy kraj vykazuje nejhorší výsledky. Podle hlavního krajského hygienika Jana Říhy je problémem i nízká motivace lidí nechat se otestovat. „Je to v populaci jako v zimě chřipka a už to nejde ovlivnit. Je to teď v rukou státu, my to neovlivníme,“ říká.