Prázdný byt, žádná elektřina a tři malé děti. Člověk v tísni pomáhá paní Adéle řešit bezútěšnou situaci

V zapadlé vesničce na severu Čech bydlí v dvoupokojovém bytě paní Adéla a její tři děti. Otec rodinu opustil ještě před tím, než se narodil půlroční Vojta. Jediné, co po něm zbylo, jsou nezaplacené účty za elektřinu, kvůli nimž žije rodina už několik měsíců bez proudu. Když si chtějí zatopit alespoň v kamínkách, musí 9letý Oliver s 6letou Aničkou do lesa shánět otop. S nastupující zimou roztápí kamínka čím dál tím častěji, na nákup dřeva ale nejsou peníze. Paní Adéla totiž žije pouze z dávek a je na vše sama. Přivydělat si nemůže, protože se musí starat o malého Vojtu.

Pracovníci Člověka v tísni jezdí za paní Adélou a rodině se situací pomáhají. Otec je totiž zanechal zcela bez prostředků. Pokud by se podařilo zajistit, aby začal platit výživné, rodině by se výrazně ulevilo. Mezitím jsme oslovili potravinové a nábytkové banky a požádali je o pomoc. Zatím jsme rodině zajistili vařič, ale chybí jim mnoho dalšího základního vybavení.

Malý Oliver s Aničkou se snaží pomáhat mamince, co to jde. Shánějí dříví a starají se o malého brášku. Oba však začali ve škole zaostávat a vše jen zhoršila povinná distanční výuka. Jako samoživitelka a matka tří dětí nemá Adéla šanci rodinnou situaci zvládnout. Proto jí a dětem pomáháme i se vzděláváním. Oliver při jarní distanční výuce nedostával žádné úkoly a v porovnání se spolužáky začal výrazně ztrácet. Když s ním naše pracovnice zasedla k učivu, zjistila, že špatně vidí. Brýle ale žádné neměl. Zajistili jsme mu vyšetření u očního doktora, které odhalilo 9 dioptrií! Z prostředků sbírky SOS Česko jsme mu pořídili brýle, které neodkladně potřeboval, a díky Skutečnému dárku s ním naše pracovnice Jana mohla začít dohánět školu.

Pomoc s učením potřebuje také Anička, která v září nastoupila do první třídy. V případě, že by zůstala bez pomoci a bez počítače, mohla by se do problémů se školou dostat také ona. Nyní rodina ze všeho nejvíc potřebuje obnovit dodávku elektřiny, aby děti byly v teple a posvítily si na úkoly. Na tom v současnosti pracujeme nejintenzivněji. Jakmile se to podaří, zapůjčíme jim počítač, aby už nehrozilo, že se nebudou moci připojit na výuku. Věříme, že s rodinou těžkou situaci zvládneme a že Anička s Oliverem ztížený start do života dokážou překonat.

Člověk v tísni pomáhá lidem v Česku zvládat následky pandemie. Doučujeme znevýhodněné děti, kterým zapůjčujeme notebooky i dočasně zřizujeme internet, aby se mohly připojit na distanční výuku. Lidem, kteří se ocitli ve finanční nouzi, poskytujeme dluhové poradenství a odvracíme hrozbu exekucí. V nejurgentnějších případech zprostředkováváme potravinovou pomoc. To vše nám umožňují také dárci, kteří nás podporují nákupem Skutečného dárku.