Deset miliard, kvůli nimž komunisté potápějí rozpočet. Co chce armáda za tyto peníze pořídit?

Do roku 2020 vstupovalo ministerstvo obrany s ambiciózním plánem dotáhnout k podpisu hlavní projekty rozsáhlé modernizace armády. Těsně před koncem roku se to zaseklo na komunistickém odporu proti navýšení peněz, díky nimž měli vojáci dotáhnout velké vyzbrojovací zakázky. Deník N zmapoval, na co konkrétně má oněch deset miliard jít.