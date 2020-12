Celoevropské sankce za porušování lidských práv ve světě. EU schválila vlastní „Magnitského zákon“

Unijní sankce byly dosud uvalovány většinou podle „geografického klíče,“ tedy v rámci konkrétní země (byť na konkrétní entity, ať už jednotlivce, nebo společnosti). Vedle toho státy EU už v minulosti schválily několik „tematických“ sankcí – za terorismus, použití chemických zbraní a kybernetické útoky, vždy to ale muselo projít složitým schvalováním.

Sankce budou mít celosvětový rádius

Teď už by to mělo být jednodušší. Sankce podle nového zákona by mohly být uvaleny na jednotlivce a entity nejen pobývající kdekoliv na světě, ale i pocházející z různých zemí, pokud by se podílely na konkrétním činu porušování lidských práv, a to nezávisle na tom, zda jsou součástí státního aparátu. EU je chce trestat zákazem vstupu a zmrazováním aktiv.

Sankce budou namířeny proti jednotlivcům i entitám, které budou považovány: