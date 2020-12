MAGNA bojuje proti HIV / AIDS, epidemii, která stále existuje, i když se o ní už nemluví

Prvního prosince jsme si připomněli Světový den boje proti AIDS.

Pacientka MAGNA Sreymom (jméno jsme změnili, abychom chránili její soukromí) se s virem HIV narodila před lety v Kambodži. Po genocidě, která stála životy milionů lidí, a občanské válce v stále nezotavené Kambodži v té době neexistovaly léky, ale ani programy, které by pomohly novorozencům nenakazit se od své mámy. Mnozí z nich se proto brzy stali sirotky. Sirotky s HIV v těle. Když jsme přišli před téměř 20 lety do Kambodže pomáhat, našli jsme osiřelé děti v zuboženém stavu, mnohé na pokraji smrti. Vzali jsme je do našich sirotčinců, starali se o ně, a hlavně jsme jim poskytli léčbu, díky které žijí dodnes. Virus HIV sice v těle nosí stále, ale ten je díky antiretrovirální (ARV) léčbě neaktivní.

Tak jako Sreymom. Vyrostla v domově MAGNA, s našimi lékaři, terapeuty, pěstouny, ale také s desítkami, ba stovkami sourozenců, které jsme za ten čas zachránili. Sreymom skončila školu, odmaturovala. Žije svůj život nejlépe, jak umí, směje se jako každý z nás, ale také ví, že nesmí zapomenout na své léky. Když ráno jde do svého obchůdku, dá si další dávku ARV léků, rozloučí se s manželem a tříletou dcerkou, sedne na motorku a odejde do víru života kambodžského hlavního města. Její dcera HIV nemá. Díky programu MAGNA, který dokáže zabránit přenosu viru z matky na novorozence. A zabránil už v mnoha případech. Sreymom už nosí pod srdcem syna. A ví, že i on bude zařazen do PMTCT (Prevention of Mother-to-child Transmission – prevence přenosu z matky na dítě) programu MAGNA. Tak jako více než 400 dalších dětí v Kambodži příští rok. Zabránit přenosu HIV se nám daří už ve více než 99,8 procentech případů.

Slovy to vypadá jednoduše, ale zabránit přenosu HIV z matky na dítě je náročný proces. Začíná pravidelnou předporodní lékařskou péčí, testováním, antiretrovirovou léčbou, pokračuje speciálně vedeným porodem v nemocnici, testováním novorozence a nasazením příslušné léčby až do 18. měsíce věku dítěte.

Celosvětová pandemie Covid-19 zatlačila do pozadí všechny globální zdravotní problémy, ať už to je malárie, která ročně zabíjí statisíce dětí, nebo epidemie HIV / AIDS. Pacienti s HIV přitom patří mezi rizikové skupiny, které Covid-19 ohrožuje více než ostatní.

S virem HIV žije na světě asi 38 milionů lidí, statisíce každoročně umírají. Pomoc bohatých států stagnuje, a tak téměř třetina postižených nemá přístup k léčbě. Boj s HIV / AIDS již není na módní vlně a omezují se tak i zdroje, právě v čase, kdy by jich bylo třeba víc. HIV je dnes už jen zřídka líčen jako smrtelná epidemie a globální hrozba pro zdraví. Stále jí však je.

Slova, s nimiž MAGNA vznikla, jako „člověk“, „pacient“, „nemocný“ nebo „uprchlík“, se v dnešním světě vyměňují za slova „riziko“, „efektivita“, „audit“. Ze světa mizí lidé – pacienti, globální krize se dehumanizují, přicházejí ve vnímání společnosti o svou podstatu – jeden konkrétní lidský osud. V případě HIV / AIDS „přežití pacientů“ nahradila „udržitelnost“.

Konec AIDS byl na dosah, modelování jeho ekonomické proveditelnosti však způsobilo nešťastný posun v nasazení celosvětového boje, v politickém i praktickém. Příliš sebevědomé nároky a mezinárodní dárcovská únava vedly k brzkému uvolnění, a namísto dosažení cíle potlačit epidemii HIV / AIDS jsme se od něho vzdálili.

To, že se o HIV / AIDS nemluví nebo mluví mnohem méně než v minulosti, neznamená, že jako globální problém neexistuje. Mnohé země, které by měly s epidemií bojovat samy, navzdory pokroku nemají schopnosti a ani zdroje, aby to dokázaly efektivně a trpělivě. Léčba je dlouhodobá a tím i nákladná, celosvětové cíle se opakovaně nedodržují a termíny posouvají. Pokud mezinárodní společenství nezařadí boj s HIV / AIDS mezi své priority a nepodpoří ho i penězi, které skončí u konkrétního pacienta, může epidemie lidstvo opět překvapit a s ještě větší silou.

V MAGNA si uvědomujeme, že každý jeden pacient s HIV / AIDS vyžaduje dlouhodobou pozornost, boj s virem trpělivost. Sreymom, stejně jako tisíce našich pacientů, žije běžný život díky tomu, že má k dispozici antiretrovirální léčbu, ale i potřebnou zdravotnickou podporu. Její dcera se narodila bez HIV díky tomu, že Sreymom již během těhotenství i po porodu byla součástí léčebného programu, který zabraňuje přenosu HIV z matky na dítě. Stejně to je i v případě jejího druhého dítěte, které nosí pod srdcem – věříme, že i její druhé dítě se narodí bez HIV, stejně jako další stovky novorozenců, kteří budou součástí našeho programu. Rodiče s HIV totiž mohou mít negativní děti. A tato skutečnost je jedním ze způsobů, jak přispět k poražení epidemie HIV / AIDS ve světě.

MAGNA v Kambodži pomáhá i díky darům Čechů a Slováků od roku 2003.