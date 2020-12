Nechte se otestovat, vyzývá učitele Babiš. Po odběrných místech se mají pídit sami

Vláda vyzývá učitele, aby se nechali preventivně testovat na koronavirus, a zabránili tak většímu šíření viru na školách. Zároveň ale zatím nezajistila dostatek odběrných míst. Do včerejška se nechala vyšetřit zhruba jen tisícovka z 200 tisíc pedagogů v Česku. Učitelé, kteří by o antigenní testy zájem měli, musí vhodná místa složitě hledat.

Ruth Konvalinková, ředitelka Základní školy Filipka v Brně, měla společně s dalšími kolegy zájem se zapojit do celorepublikového testování učitelů. „Osobně nám ty testy zase až tak moc nepomohou. Jeden den budeme mít výsledek negativní a druhý den se můžeme od žáků nakazit. Smysl by testování mělo buďto opakované často a pravidelně, například týdně, nebo kdyby bylo k dispozici kdykoli, když se někdo z učitelů necítí úplně zdravý. Brali jsme to tedy spíše tak, že splníme nějaký společenský apel,“ vysvětluje.

Jenže když koncem minulého týdne začala hledat bližší informace, zjistila, že najít testovací místo je docela velký problém. Neporadili jí ani na hygienické stanici, ani na informační lince ministerstva zdravotnictví.

„Mysleli jsme si, že pokud ministerstvo po učitelích chce, aby se šli nechat otestovat, dostanou školy seznam laboratoří, kde tato vyšetření dělají. Bohužel dosud žádný přehled nemáme, a tak jsme po laboratořích pátrali sami. Hledáním jsem už strávila