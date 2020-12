Rusové jsou zase první na světě: očkují a lámou vlastní rekordy

Za tři dny má Rusko dosáhnout vrcholu epidemie. Ta by ale měla brzy narazit na ruskou vakcínu Sputnik V. Očkování v největší zemi světa právě začíná. Zatím má do plošného dost daleko.

Podle výpočtů matematiků z Petrohradské státní univerzity se Rusko blíží k vrcholu epidemie koronaviru. Dosáhnout by ho prý mohlo mezi 10. a 12. prosincem. To by v celé zemi mělo být najednou nemocných covidem-19 vůbec nejvíce. A pak? Pozvolný sestup.

Vidinu lepších zítřků značně zvyšuje „ruský zázrak“ – vakcína Sputnik V. Očkování populace začalo. První na řadě je, jako obvykle, metropole. Očkování je dobrovolné a provádí se zdarma.

Více než měsíc bez vodky

První očkovací víkend v Moskvě, ve které žije víc obyvatel, než v celé České republice, přinesl pouhých 2 tisíce lidí, kterým byla do těla vpravena první dávka vakcíny.

To ale neznamená, že tito šťastlivci mají vyhráno a mohou vyrazit za zábavou. Naopak. Mnohé čeká krušných dvaačtyřicet dnů bez alkoholu a kolektivních radovánek.

Jedenadvacet dnů po prvním očkování je třeba podstoupit druhé, a pak ještě počkat. Jak ukazují poslední výsledky výzkumu, kterého se účastní tisíce ruských dobrovolníků, u 91 procent imunita nastupuje