Co vyřeší klimatickou krizi? Masivní elektrifikace a konec pohádek, ideálně od zítra

Řešení klimatické změny podle vás tkví v elektrifikaci prakticky všeho. Proč?

Zkrátka nemáme k dispozici dost zdrojů biopaliv. Ukládání oxidu uhličitého je jednoduše nepraktické a jeho zachytávání velmi drahé. Množství, které bychom museli každoročně uložit do země nebo jinak využít – za předpokladu, že budeme mít nějaký zázračný stroj, který jej dokáže zachytit –, se rovná úhrnu všech materiálů, které lidstvo ročně použije.

Museli bychom tak vytvořit úplně nové průmyslové odvětví, které by bylo velké jako všechna ostatní dohromady – těžební, zemědělský, plastikářský a potravinářský průmysl v jednom. Takový průmysl by ale také produkoval stejně tun materiálu a někde na světě by se musela najít velká kouzelná díra, kam by se pak všechno zakopalo. To je směšná představa a nestane se to. Tenhle fantastický příběh vypráví cynici, kteří by rádi, abychom