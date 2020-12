Nejen Amazonie: rozsáhlé požáry ničí i unikátní rozlehlé mokřady Pantanal

Ve stínu pandemie pomalu dohořívají ničivé požáry v Pantanalu – největším mokřadu světa, který se rozkládá na území brazilských států Mato Grosso a Mato Grosso do Sul a zasahuje také do sousední Bolívie a Paraguaye. Nejhorší požáry v zaznamenané historii od července pohltily skoro třetinu tohoto unikátního ekosystému a s ním i tisíce vzácných, často ohrožených druhů živočichů a rostlin.

Přestože období sucha v Pantanalu každoročně přeje omezenému množství požárů, letos jejich míra překonala i ta nejhorší očekávání.

A co se týká zasažené plochy, předstihla mnohem častější a zpravidla rozsáhlejší požáry v Amazonii. „Ještě nikdy jsme nezaznamenali takové ztráty,“ popisuje Ângelo Rabelo, předseda organizace Instituto do Homem Pantaneiro, která se už osmnáct let zasazuje o ochranu pantanalské krajiny. „Nemám pochyb, že nenávratně zmizely i druhy, které dodnes nikdo ani neobjevil.“

Počínající období dešťů přitom poskytuje jen krátkou úlevu – první letošní požáry začaly nezvykle brzy a bez zásadních opatření hrozí, že budou příští rok ještě horší. Extrémně suché období, které celý region sužuje, totiž bude podle odhadů brazilských úřadů pokračovat i v nejbližších letech. Vláda prezidenta Jaira Bolsonara mezitím čelí kritice za to, že zasahuje pozdě a nedostatečně.

Sčítání ztrát

Pantanalský mokřad se za hranicemi Brazílie nezapsal do takového povědomí světové veřejnosti jako například Amazonský prales. Z hlediska biodiverzity se však jedná zcela o unikátní oblast, ve které žijí stovky druhů vzácných ptáků a ryb, tisíce druhů rostlin i ohrožených savců včetně pásovců, tapírů a samozřejmě jaguárů. Právě ti se stali jakýmsi symbolem Pantanalu, protože ve volné přírodě neexistuje místo, kde by bylo snazší je spatřit.

Státní park Encontro das Águas, kde v současnosti žije zdaleka největší množství jaguárů, přitom