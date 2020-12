Moderní poslední večeře. Jídla, pro která stojí za to žít

V Restaurantu na konci vesmíru, druhém dílu knižní série Stopařův průvodce po Galaxii, pojal její autor Douglas Adams představení jídelního lístku opravdu originálně. Tento týden se opět otevřely restaurace, hospůdky a jiná stravovací zařízení. Sociální sítě zaplavily reakce těch, kdo vyrazili otestovat, v jakém stavu se nacházejí. Možná právě proto jsem si vzpomněla na jeden svůj dávný tweet, ve kterém jsem se ptala, co byste si dali, kdyby to mělo být vaše úplně poslední jídlo. Zajímal mě výběr oproštěný od všech praktických „ale“. Když nezohledňujete kalorie, výživovou hodnotu ani to, jak vám druhý den bude.

Úplně náhodou mě dnes napadlo, kdybyste si měli dát svoje úplně poslední jídlo, co by to bylo? — Madla (@Madla_G) March 1, 2020

Ideálním příkladem – jestli to tak mohu napsat – je v reálném světě poslední jídlo před popravou. V České republice